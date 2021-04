Pesce d’Aprile | gli scherzi meglio riusciti di sempre

Leggi su urbanpost

(Di giovedì 1 aprile 2021) Un giorno all’anno dove è lecito faree prendersi in giro. Non solo i bambini adorano il. Anche gli adulti danno sfogo alla loro fantasia per trovare i modi più ingegnosi per trovare lo scherzo perfetto. Sebbene il primo aprile si festeggi in tutto il mondo, molti abboccano aglicostruiti. Vediamo quali sono le messe in scena più efficaci che sono passate alla storia.: Richard Nixon di nuovo presidente Nel 1992 Richard Nixon, l’ex presidente degli Stati Uniti, ha annunciato in radio l’intenzione di ricandidarsi. Il presidente si era dimesso 20 anni prima in seguito allo scandalo Watergate. “Non ho fatto niente di sbagliato, e non lo farò più”, aveva dichiarato nell’intervista. Gli ascoltatori hanno chiamato la ...