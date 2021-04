Per rilanciare l’economia la premier neozelandese aumenta il salario minimo e le tasse per i ricchi (Di giovedì 1 aprile 2021) La Nuova Zelanda alza il salario minimo e aumenta le tasse per i ricchi Il governo guidato dalla premier Jacinda Ardern torna a far parlare di sé per le sue politiche economiche progressiste: in Nuova Zelanda, infatti, a partire da giovedì 1 aprile viene aumentato il salario minimo e aumentate le tasse ai più ricchi. Le misure, decise per contrastare le disuguaglianze e rilanciare l’economia colpita dalla pandemia, prevedono l’aumento del salario minimo, che passa da 18,90 a 20 dollari neozelandesi (circa 12 euro) l’ora, e piccoli aumenti delle indennità di disoccupazione e malattia. Secondo le stime dell’esecutivo, la ... Leggi su tpi (Di giovedì 1 aprile 2021) La Nuova Zelanda alza illeper iIl governo guidato dallaJacinda Ardern torna a far parlare di sé per le sue politiche economiche progressiste: in Nuova Zelanda, infatti, a partire da giovedì 1 aprile vieneto ilte leai più. Le misure, decise per contrastare le disuguaglianze ecolpita dalla pandemia, prevedono l’aumento del, che passa da 18,90 a 20 dollari neozelandesi (circa 12 euro) l’ora, e piccoli aumenti delle indennità di disoccupazione e malattia. Secondo le stime dell’esecutivo, la ...

