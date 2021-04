Pasqua blindata: intensificati controlli di polizia (Di giovedì 1 aprile 2021) A Pasqua e Pasquetta tutta Italia in zona rossa: più controlli delle forze di polizia. Sorvegliati speciali parchi, litorali, arterie stradali e autostradali, stazioni, porti e aeroporti Il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, ha presieduto questa mattina il Comitato nazionale per l’ordine e la sicurezza pubblica, al quale hanno partecipato il capo di gabinetto del Viminale,… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di giovedì 1 aprile 2021) Ae Pasquetta tutta Italia in zona rossa: piùdelle forze di. Sorvegliati speciali parchi, litorali, arterie stradali e autostradali, stazioni, porti e aeroporti Il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, ha presieduto questa mattina il Comitato nazionale per l’ordine e la sicurezza pubblica, al quale hanno partecipato il capo di gabinetto del Viminale,… L'articolo Corriere Nazionale.

Advertising

FrancescoLollo1 : Pasqua blindata per gli italiani, costretti ancora una volta a limitare gli spostamenti, ma libera per i clandestin… - MagPausaCaffe : PASQUA BLINDATA A MESSINA. DE LUCA CHIUDE CAPO PELORO, COLLI S.RIZZO E S.MARGHERITA - AndriaLiveIt : #Andria Pasqua blindata ad Andria: la Sindaca chiude la villa comunale, piazze e vie del centro - cafifal : RT @ilgiornale: È tutto pronto per la Pasqua in sicurezza, con 70mila uomini delle forze dell’ordine in campo pronti a sanzionare gli indis… - sarahross71 : RT @ilgiornale: È tutto pronto per la Pasqua in sicurezza, con 70mila uomini delle forze dell’ordine in campo pronti a sanzionare gli indis… -