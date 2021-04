OnePlus 9 e 9 Pro si aggiornano: patch di marzo e fotocamera migliorata (Di giovedì 1 aprile 2021) OnePlus 9 e 9 Pro sono appena arrivati (QUI e QUI, rispettivamente, le nostre recensioni) e non perdono tempo: è infatti già disponibile il primo aggiornamento, quello che porta la versione 11.2.2.2 della OxygenOS e le patch di sicurezza di Android aggiornate a marzo. Ma c’è molto di più: il pacchetto, che pesa 378 MB, è infatti accompagnato da un changelog sostanzioso, che riporta numerosi miglioramenti in termine di stabilità e un miglioramento delle prestazioni del comparto fotografico, anche piuttosto significativo sulla carta: si parla infatti di una maggiore nitidezza degli scatti, e di una gestione del rumore e del bilanciamento del bianco più accurata sia per il modulo posteriore, sia per la selfie cam, oltre che di un incremento delle prestazioni dello zoom. Sistema Incrementata la stabilità di ricarica per fornire ... Leggi su helpmetech (Di giovedì 1 aprile 2021)9 e 9 Pro sono appena arrivati (QUI e QUI, rispettivamente, le nostre recensioni) e non perdono tempo: è infatti già disponibile il primo aggiornamento, quello che porta la versione 11.2.2.2 della OxygenOS e ledi sicurezza di Android aggiornate a. Ma c’è molto di più: il pacchetto, che pesa 378 MB, è infatti accompagnato da un changelog sostanzioso, che riporta numerosi miglioramenti in termine di stabilità e un miglioramento delle prestazioni del comparto fotografico, anche piuttosto significativo sulla carta: si parla infatti di una maggiore nitidezza degli scatti, e di una gestione del rumore e del bilanciamento del bianco più accurata sia per il modulo posteriore, sia per la selfie cam, oltre che di un incremento delle prestazioni dello zoom. Sistema Incrementata la stabilità di ricarica per fornire ...

Ultime Notizie dalla rete : OnePlus Pro OnePlus 9 e 9 Pro si aggiornano: patch di marzo e fotocamera migliorata VIDEO OnePlus 9 Pro è disponibile online da Amazon a 919 euro . Per vedere le altre 7 offerte clicca qui . (aggiornamento del 01 aprile 2021, ore 08:29) 2 condivisioni Condividi Tweet Manuel ...

OnePlus 9 e 9 Pro si aggiornano alla OxygenOS 11.2.2.2: tanti miglioramenti Gli OnePlus 9 e 9 Pro ricevono subito un interessante aggiornamento con la versione OxygenOS 11.2.2.2: sul piatto tante ottimizzazioni e miglioramenti. Usciti in prevendita sul mercato da poco meno di 10 ...

OnePlus 9 Pro, uno smartphone dalla super fotocamera e super ricarica Sky Tg24 Tutti gli orari sono GMT +1. Ora sono le: 18:53. 01 APR OnePlus illumina il cielo notturno con il primo 'Moonbow ... MAR The Bus vi permette di guidare un autobus in una Berlino realistica 30 MAR Tony Hawk's Pro Skater 1+2 arriva su PS5 e Xbox ...

OnePlus 9 fotografa il primo Moonbow nel cielo notturno ricreando il fenomeno naturale per mostrare le capacità della fotocamera Hasselblad dei OnePlus 9 e 9 Pro. Gli scatti mostrano la qualità con cui lo smartphone riesce a catturare tutti i colori della ...

