Nuovo Dpcm: dalla scuola ai parrucchieri, ecco tutte le regole in vigore fino al 30 aprile (Di giovedì 1 aprile 2021) Il Consiglio dei ministri ha approvato il Nuovo Dpcm Covid che sarà in vigore dal 7 aprile a fine mese. Il Nuovo decreto ha validità fino al 30 aprile e conferma l'attuale impianto, inclusa la sospensione delle zone gialle, ma prevedendo deroghe specifiche in base all'andamento dell'epidemia e della campagna vaccinale. Basterà una delibera del Consiglio dei ministri per operare aperture e allentamenti qualora lo consentano i dati. Già a metà aprile il governo dovrebbe fare il punto della situazione e, qualora i dati epidemiologici fossero incoraggianti, potrebbero allentarsi alcune restrizioni. Le visite ad amici e parenti Nelle zone rosse intanto non sarà consentito andare a trovare parenti o amici, ma lo sarà nel fine settimana di Pasqua quando ...

