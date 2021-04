Napoli, ag. Elmas: «Gioca in ruolo non suo, ma sta bene in azzurro» (Di giovedì 1 aprile 2021) L’agente di Eljif Elmas ha parlato del centrocampista del Napoli e del suo futuro in azzurro Eljif Elmas torna a Napoli dopo aver disputato ottime prestazioni con la maglia della Macedonia condite anche da due reti. A parlare del centrocampista azzurro, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, è stato il suo agente George Gardi. ruolo – «Si trova meglio come mezzala in un 4-3-3. È quello il suo ruolo, ma è sempre a disposizione in ogni posizione. Il Napoli ha tanti ottimi Giocatori. Eljif in azzurro compete in due ruoli, trequartista e ala sinistra, che non sono suoi e magari ha più difficoltà ad esprimersi al meglio rispetto alla Nazionale. È un centrocampista moderno. La prima partita ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 1 aprile 2021) L’agente di Eljifha parlato del centrocampista dele del suo futuro inEljiftorna adopo aver disputato ottime prestazioni con la maglia della Macedonia condite anche da due reti. A parlare del centrocampista, ai microfoni di Radio Kiss Kiss, è stato il suo agente George Gardi.– «Si trova meglio come mezzala in un 4-3-3. È quello il suo, ma è sempre a disposizione in ogni posizione. Ilha tanti ottimitori. Eljif incompete in due ruoli, trequartista e ala sinistra, che non sono suoi e magari ha più difficoltà ad esprimersi al meglio rispetto alla Nazionale. È un centrocampista moderno. La prima partita ...

