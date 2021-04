Mini-focolaio in Nazionale, ora anche il Napoli è in ansia (Di giovedì 1 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoPreoccupazione in casa Napoli per il Mini-focolaio scoppiato in Nazionale dopo la positività al covid-19 di alcuni membri dello staff di Roberto Mancini. La preoccupazione del club partenopeo è ovviamente legata a Lorenzo Insigne, Alex Meret e Giovanni Di Lorenzo, i quali però non avrebbero avuto contatti stretti con le persone risultate positive. A riferirlo è Sky Sport, secondo cui i tre azzurri stamattina hanno effettuato il tampone molecolare e in questo momento sono a casa, in attesa di conoscerne l’esito. Se i tamponi saranno negativi già questo pomeriggio si aggregheranno al gruppo e torneranno ad allenarsi agli ordini di Rino Gattuso. “Positivi nello staff della Nazionale con tre giocatori del Napoli in gruppo? Secondo il regolamento, dovrebbero ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 1 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoPreoccupazione in casaper ilscoppiato indopo la positività al covid-19 di alcuni membri dello staff di Roberto Mancini. La preoccupazione del club partenopeo è ovviamente legata a Lorenzo Insigne, Alex Meret e Giovanni Di Lorenzo, i quali però non avrebbero avuto contatti stretti con le persone risultate positive. A riferirlo è Sky Sport, secondo cui i tre azzurri stamattina hanno effettuato il tampone molecolare e in questo momento sono a casa, in attesa di conoscerne l’esito. Se i tamponi saranno negativi già questo pomeriggio si aggregheranno al gruppo e torneranno ad allenarsi agli ordini di Rino Gattuso. “Positivi nello staff dellacon tre giocatori delin gruppo? Secondo il regolamento, dovrebbero ...

