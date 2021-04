Milan Kundera l’ideatore del saggio-romanzo è nato il 1 aprile 1929 (Di giovedì 1 aprile 2021) Milan Kundera è nato a Brno, nell’attuale Repubblica Ceca il 1 aprile 1929. E’ uno scrittore, poeta e drammaturgo ceco naturalizzato francese. Studiò musica e letteratura a Praga. Poi nel 1958 si laureò in arti cinematografiche alla Scuola di Cinema, la “FAMU“, dove successivamente ha insegnato letteratura mondiale. Già da studente si iscrisse per ben due volte al partito comunista. Poi nel ’48 aderì al movimento di riforma della “Primavera di Praga“, questo gli costò la cittadinanza cecoslovacca, l’espulsione dal partito comunista e il licenziamento. Espulso anche dal suo Paese, si è trasferito in Francia, dove ha insegnato all’Università di Rennes e a Parigi, dove vive e lavora ancora oggi. Appassionato di letteratura, scrittura e filosofia ha ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 1 aprile 2021)a Brno, nell’attuale Repubblica Ceca il 1. E’ uno scrittore, poeta e drammaturgo ceco naturalizzato francese. Studiò musica e letteratura a Praga. Poi nel 1958 si laureò in arti cinematografiche alla Scuola di Cinema, la “FAMU“, dove successivamente ha insegletteratura mondiale. Già da studente si iscrisse per ben due volte al partito comunista. Poi nel ’48 aderì al movimento di riforma della “Primavera di Praga“, questo gli costò la cittadinanza cecoslovacca, l’espulsione dal partito comunista e il licenziamento. Espulso anche dal suo Paese, si è trasferito in Francia, dove ha insegall’Università di Rennes e a Parigi, dove vive e lavora ancora oggi. Appassiodi letteratura, scrittura e filosofia ha ...

