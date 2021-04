Metodo mafioso a Roma: teste di capretto mozzate e lettere minatorie. Così tentava di estorcere denaro (Di giovedì 1 aprile 2021) Nel corso della mattinata di oggi, 1 Aprile, il personale della Squadra Mobile di Roma, in collaborazione con la Squadra Mobile di Catanzaro, ha dato esecuzione all’ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari n.8939/19 RGNR – n. 21398/19 RG GIP, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Roma, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di Paolo Cosentino classe ‘70, ritenuto responsabile, in concorso con persone non identificate, di tentata estorsione aggravata dal Metodo mafioso. Le indagini Le indagini iniziano nel gennaio 2019, quando un pensionato e suo figlio, proprietari di alcuni terreni, ricevono presso le proprie abitazioni due pacchi, contenenti ognuno una testa di capretto mozzata, scuoiata, insanguinata e avvolta nel cellophane. Il messaggio ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 1 aprile 2021) Nel corso della mattinata di oggi, 1 Aprile, il personale della Squadra Mobile di, in collaborazione con la Squadra Mobile di Catanzaro, ha dato esecuzione all’ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari n.8939/19 RGNR – n. 21398/19 RG GIP, emessa dal G.I.P. del Tribunale di, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di Paolo Cosentino classe ‘70, ritenuto responsabile, in concorso con persone non identificate, di tentata estorsione aggravata dal. Le indagini Le indagini iniziano nel gennaio 2019, quando un pensionato e suo figlio, proprietari di alcuni terreni, ricevono presso le proprie abitazioni due pacchi, contenenti ognuno una testa dimozzata, scuoiata, insanguinata e avvolta nel cellophane. Il messaggio ...

Tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso: arrestato professionista Questure sul web Teste di capretto per intimidire, arrestato professionista per tentata estorsione Per non pagare un risarcimento il 50enne avrebbe fatto recapitare a padre e figlio, beneficiari, due pacchi, contenenti ognuno una testa di capretto mozzata, scuoiata, insanguinata e avvolta nel cello ...

Roma, spedì in due pacchi teste di capretto per non pagare il risarcimento: professionista in manette ROMA. A gennaio del 2019 fece recapitare due teste di capretto scuoiate, insanguinate e avvolte nel cellophane a un pensionato e a suo figlio 'colpevoli' di aver avviato nei suoi confronti una procedu ...

