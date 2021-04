Martin: “Mi sento ancora importante, dobbiamo guardare in alto. Ho la maglia del Palermo cucita nel petto” (Di giovedì 1 aprile 2021) Malaury Martin si racconta.Il centrocampista francese arrivato a Palermo nel corso della stagione 2019/20, nel campionato corrente non è stato protagonista come accaduto in Serie D. L'ex regista anche di Monaco e degli Hearts of Midlothian, nel corso dell'intervista rilasciata durante 'Siamo Aquile' in onda su Trm, ha parlato degli obiettivi dei rosanero e dell'andamento della stagione finora deludente."Momento legato al contagio da Covid? Ho vissuto male questo periodo anche perchè non potevo rientrare a casa e vedere i miei figli. Avevo paura che anche loro avessero potuto prendere il Covid, è stato un momento davvero complicato. È vero che non sono sempre titolare ma nello spogliatoio mi trovo bene, quando il mister mi chiama mi metto sempre a disposizione. Sono molto legato a questa maglia e voglio dimostrar di poter dare sempre il ... Leggi su mediagol (Di giovedì 1 aprile 2021) Malaurysi racconta.Il centrocampista francese arrivato anel corso della stagione 2019/20, nel campionato corrente non è stato protagonista come accaduto in Serie D. L'ex regista anche di Monaco e degli Hearts of Midlothian, nel corso dell'intervista rilasciata durante 'Siamo Aquile' in onda su Trm, ha parlato degli obiettivi dei rosanero e dell'andamento della stagione finora deludente."Momento legato al contagio da Covid? Ho vissuto male questo periodo anche perchè non potevo rientrare a casa e vedere i miei figli. Avevo paura che anche loro avessero potuto prendere il Covid, è stato un momento davvero complicato. È vero che non sono sempre titolare ma nello spogliatoio mi trovo bene, quando il mister mi chiama mi metto sempre a disposizione. Sono molto legato a questae voglio dimostrar di poter dare sempre il ...

Advertising

WiAnselmo : Martin: 'Mi sento ancora importante, dobbiamo guardare in alto. Ho la maglia del #Palermo cucita nel petto'… - Mediagol : Martin: 'Mi sento ancora importante, dobbiamo guardare in alto. Ho la maglia del #Palermo cucita nel petto'… - infoitsport : Formula 1 / Aston Martin, Vettel si spiega: 'Non mi sento a casa in macchina' -