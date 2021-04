L’INPS si apre all’open source: su GitHub le librerie di accesso via SPID per iOS e Android (Di giovedì 1 aprile 2021) Le Pubbliche Amministrazioni e gli altri soggetti ora hanno a disposizione le librerie iOS e Android di accesso via SPID su GitHub. È la nuova strategia di INPS che punterà a dare all’open source altri componenti software proprietari per facilitare la loro integrazione nelle app.... Leggi su dday (Di giovedì 1 aprile 2021) Le Pubbliche Amministrazioni e gli altri soggetti ora hanno a disposizione leiOS ediviasu. È la nuova strategia di INPS che punterà a darealtri componenti software proprietari per facilitare la loro integrazione nelle app....

Advertising

redontuscia : #Economia #Società #Viterbo L’INPS apre un nuovo capitolo digitale per i servizi della PA ai cittadini: oggi dispon… - sciBot6 : RT @INPS_it: #InpsComunica #AnteprimaStampa L'#INPS apre un nuovo capitolo #digitale per i servizi della #PA ai #cittadini: oggi disponibil… - INPS_it : #InpsComunica #AnteprimaStampa L'#INPS apre un nuovo capitolo #digitale per i servizi della #PA ai #cittadini: oggi… -

Ultime Notizie dalla rete : L’INPS apre Fragili, in Campania prenotazioni al rallentatore: settemila richieste su 55mila pazienti ilmattino.it