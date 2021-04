Le lacrime del papà di Alessandro Venturelli a Mattino 5 | non è suo figlio il ragazzo in foto

Leggi su ultimenotizieflash

(Di giovedì 1 aprile 2021) Non sonoStefano Barilli i due ragazzi visti nellache è stata scattata a metà febbraio in stazione centrale a Milano. Due ragazze avevano mandato laalla trasmissione di Rai 3, Chi l’ha visto, dopo aver seguito il caso dei due ragazzi scomparsi. Avevano detto sin da subito che, per non essere viste, non si erano molto avvicinate per cui non potevano dire se davvero quei due ragazzi a Milano fossero Stefano e. Ieri sera, durante la diretta del programma di Rai 3, è arrivata la telefonata che ha messo fine alle speranze delle due famiglie. Edoardo, ilpiù alto, si è messo in contatto con la redazione dopo aver visto laper dire che in quello scatto c’erano lui e un suo amico, Alex. I due ragazzi studiano ...