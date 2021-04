La NFL tratta per avere alcune gare a Wembley (Di giovedì 1 aprile 2021) La NFL, e in particolare i Jacksonville Jaguars, vuole rimanere a Londra. Come riporta il Daily Mail, la Federcalcio inglese ha confermato le trattative con la franchigia della Florida per continuare a ospitare alcune gare al Wembley Stadium. I Jaguars, il cui proprietario Shahid Khan possiede anche il Fulham, hanno disputato una gara casalinga a L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 1 aprile 2021) La NFL, e in particolare i Jacksonville Jaguars, vuole rimanere a Londra. Come riporta il Daily Mail, la Federcalcio inglese ha confermato letive con la franchigia della Florida per continuare a ospitarealStadium. I Jaguars, il cui proprietario Shahid Khan possiede anche il Fulham, hanno disputato una gara casalinga a L'articolo

