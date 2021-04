La casa di carta: il remake coreano in arrivo (Di giovedì 1 aprile 2021) La casa di carta: arriva il remake coreano della serie tv Netflix, con Alex Pina come produttore esecutivo. Ecco il cast. Tvserial.it. Leggi su tvserial (Di giovedì 1 aprile 2021) Ladi: arriva ildella serie tv Netflix, con Alex Pina come produttore esecutivo. Ecco il cast. Tvserial.it.

Advertising

RollingStoneita : Dal creatore della 'Casa di carta', un nuovo, tamarrissimo titolo, in cui tutto è eccesso. A partire dal pitch: tre… - anfitriteCh : Ma io me la devo prendere con mio padre e la sua carta natale piena d’acqua e di fuoco; “voglio tagliarmi i capelli… - chavndlers : io ancora non ho capito quando esce la casa di carta 5 - maryasile21 : @holyMart4 La puoi fare online con identificazione digitale o alla posta,ci vogliono 2 min,porti email,carta d’iden… - etherealgraysxn : RT @Albanoka1: ma netflix si da una mossa a far uscire la casa di carta 5? -