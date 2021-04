l miraggio del cinema nel «reame» di Macron

Leggi su ilmanifesto

(Di venerdì 2 aprile 2021) Che cosa cambia, in Francia, per i luoghi della cultura, dopo l’ultimo discorso di Emmanuel? In sostanza, nulla. Il presidente ha annunciato un ritorno alla normalità a partire da metà maggio. Ma sono in pochi a essere convinti dall’annuncio. Ancora meno ad attivarsi per rendere la riapertura possibile. La convinzione è che al massimo si ricominci dai musei, mentre per i teatri e per il’obiettivo sarebbe ancora lontano. Più in generale, la parola del presidente ha perso … Continua L'articolo proviene da il manifesto.