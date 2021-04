Inter | De Vrij negativo e così i nazionali rientrati ieri Si aspettano i test degli Azzurri

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Inter Vrij

Stefan Deè negativo. L'esito del tampone effettuato ieri ha portato una buona notizia in casa, anche se il difensore olandese quasi certamente a Bologna non ci sarà perché a corto di allenamenti da ...Commenta per primo Buone notizie in casache dopo la negatività al Covid ritrovata da Samir Handanovic e Matias Vecino recupera anche Stefan De. Il centrale olandese era risultato positivo al tampone giovedì 18 marzo ed ...L'Inter starebbe valutando Maksimovic per il prossimo anno: il difensore è in rotta con il Napoli e potrebbe far comodo a Conte ...Si tratta dell’ex Sampdoria e attualmente pilastro dell’Inter Milan Skriniar, finito sul mercato già lo scorso settembre. Lo sloveno nella difesa di Conte è quello probabilmente più ‘sacrificabile’, ...