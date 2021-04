Immatricolazioni e passaggi di proprietà | dal 30 giugno una sola carta d' identità per auto e moto

(Di giovedì 1 aprile 2021) Slitta al 30l'entrata in vigore del Documento unico di circolazione per le pratiche di immatricolazione eo didei veicoli, il nuovo documento che sostituirà ladi ...

Slitta al 30 giugno l'entrata in vigore del Documento unico di circolazione per le pratiche di immatricolazione e passaggio di proprietà dei veicoli, il nuovo documento che sostituirà la Carta di circolazione. Sono state vendute 186 auto usate ogni 100 nuove immatricolazioni. Con i passaggi di proprietà, anche le radiazioni auto sono diminuite del -4,1% nel mese e -8,7% in termini di media giornaliera.