Il nuovo fronte di Leonardo (Di giovedì 1 aprile 2021) Leonardo non ha avuto solo notizie problematiche sul fronte industriale e finanziario nelle ultime settmane segnate dal complesso stop alla quotazione della controllata americana Drs e dalla diffusione di voci ambigue sulle motivazioni che hanno condotto a questo stop. Il mancato afflusso di risorse finanziarie per l'Ipo è stato, almeno in parte, compensato dall'avvio dei pagamenti InsideOver.

