Il caso della bimba cinese sul libro delle scuole elementari (Di giovedì 1 aprile 2021) La bimba cinese «dice ‘glazie, plego’ e ‘facciamo plesto’», il caso scoperto in un in un libro delle scuole elementari «Dice “glazie, prego” e anche “facciamo plesto”, e non si offende mai quando la prendiamo in giro». Questo è ciò che si legge su un sussidiario delle scuole elementari destando non poche polemiche. La giornalista L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di giovedì 1 aprile 2021) La«dice ‘glazie, plego’ e ‘facciamo plesto’», ilscoperto in un in un«Dice “glazie, prego” e anche “facciamo plesto”, e non si offende mai quando la prendiamo in giro». Questo è ciò che si legge su un sussidiariodestando non poche polemiche. La giornalista L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

