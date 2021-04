Garattini: "L'immunità di gregge non prima di dicembre" (Di giovedì 1 aprile 2021) AGI - "Raggiungere l'immunità di gregge per settembre sarebbe un grande risultato, ma non credo possa essere raggiunta prima della fine dell'autunno, forse dicembre". È quanto sostiene parlando con l'AGI Silvio Garattini, farmacologo e fondatore dell'Istituto di ricerca 'Mario Negri' di Milano, sull'ipotesi avanzata dal commissario straordinario per l'emergenza Covid 19, Francesco Paolo Figliuolo, di raggiungere l'immunità per fine settembre. "Ovviamente bisognerebbe essere degli indovini per sapere se si riuscirà nell'intento - ha sottolineato Garattini - ma prima bisognerebbe sapere, anzitutto, se arriveranno i vaccini, se non interverranno intoppi nell'organizzazione. E poi ancora quanto durerà l'effetto del vaccino e quali varianti ci saranno fra qualche mese". I ritardi nelle ... Leggi su agi (Di giovedì 1 aprile 2021) AGI - "Raggiungere l'immunità diper settembre sarebbe un grande risultato, ma non credo possa essere raggiuntadella fine dell'autunno, forse". È quanto sostiene parlando con l'AGI Silvio, farmacologo e fondatore dell'Istituto di ricerca 'Mario Negri' di Milano, sull'ipotesi avanzata dal commissario straordinario per l'emergenza Covid 19, Francesco Paolo Figliuolo, di raggiungere l'immunità per fine settembre. "Ovviamente bisognerebbe essere degli indovini per sapere se si riuscirà nell'intento - ha sottolineato- mabisognerebbe sapere, anzitutto, se arriveranno i vaccini, se non interverranno intoppi nell'organizzazione. E poi ancora quanto durerà l'effetto del vaccino e quali varianti ci saranno fra qualche mese". I ritardi nelle ...

