Galli lancia l' allarme | ' Le scuole sono un serbatoio per la diffusione delle varianti'

(Di giovedì 1 aprile 2021) La volontà di riaprire le classi fino alla prima media anche in zona rossa da subito dopo Pasqua non è approvata da tutti. Massimo, direttore della clinica di Malattie infettive dell'ospedale ...

Advertising

giulio_galli : RT @NovaraToday: Turismo e coronavirus: il Piemonte lancia l'holiday working -

Ultime Notizie dalla rete : Galli lancia

Globalist.it

La volontà di riaprire le classi fino alla prima media anche in zona rossa da subito dopo Pasqua non è approvata da tutti. Massimo, direttore della clinica di Malattie infettive dell'ospedale Sacco di Milano, è uno dei detrattori di questa misura. 'La variante inglese del coronavirus si trasmette con grande efficienza tra ...La Lega con, Tozzi, Montemagni, Landi e Ulmi siall'assalto dell'assessore confermando la mozione di sfiducia, che sarà discussa in un Consiglio straordinario convocato per il 7 aprile. ...Massimo Galli, direttore della clinica di Malattie infettive dell'ospedale Sacco di Milano, è uno dei detrattori di questa misura. “La variante inglese del coronavirus si trasmette con grande ...Non solo Milan ma anche Palermo Calcio, con la presenza di Gaetano Lombardo e Saverio Provenzano. Boom di iscritti ...