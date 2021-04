Fondi, buoni spesa e pacchi solidali: oggi le consegne a 321 famiglie in difficoltà (Di giovedì 1 aprile 2021) A Fondi è partita questa mattina, come da programma, la consegna dei buoni spesa destinati ai cittadini in situazione di contingente indigenza economica. Il primo gruppo di ticket (4334 in totale), che allevierà i disagi e le difficoltà di 321 famiglie della città, sarà consegnato entro Pasqua. «Come previsto dal bando – spiegano il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto e l’assessore ai Servizi Sociali Sonia Notarberardino – siamo partiti dalla fascia a reddito zero per poi andare ad aiutare anche chi si trova in momentanea difficoltà a causa della pandemia, delle chiusure e delle restrizioni». Subito dopo le festività pasquali, scorrendo la graduatoria degli aventi diritto, saranno contattate altre famiglie fino al completo esaurimento delle risorse ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 1 aprile 2021) Aè partita questa mattina, come da programma, la consegna deidestinati ai cittadini in situazione di contingente indigenza economica. Il primo gruppo di ticket (4334 in totale), che allevierà i disagi e ledi 321della città, sarà consegnato entro Pasqua. «Come previsto dal bando – spiegano il sindaco diBeniamino Maschietto e l’assessore ai Servizi Sociali Sonia Notarberardino – siamo partiti dalla fascia a reddito zero per poi andare ad aiutare anche chi si trova in momentaneaa causa della pandemia, delle chiusure e delle restrizioni». Subito dopo le festività pasquali, scorrendo la graduatoria degli aventi diritto, saranno contattate altrefino al completo esaurimento delle risorse ...

