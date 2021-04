Advertising

giornaleradiofm : Farmaci: Bms, nuovi dati su anticorpo in pazienti con melanoma metastatico: Roma, 1 apr. (Adnkronos Salute) - Brist… -

Ultime Notizie dalla rete : Farmaci Bms

Il Sannio Quotidiano

E siamo riusciti a continuare la produzione diper altre patologie molto gravi. Come, nessuna delle nostre fabbriche si è fermata". E cosa ha funzionato meno bene? "La pandemia ha messo ...Lo studio - riferisce una nota- ha valutato deucravacitinib al dosaggio di 6 mg una volta al giorno e ha soddisfatto entrambi gli endpoint co - primari rispetto al placebo, con un numero ...Bms presenterà i risultati ad un prossimo convegno e discuterà questi risultati con le autorità regolatorie. "Gli inibitori di checkpoint immunitari in monoterapia o in combinazione hanno trasformato ...