F1, GP Australia 2021: cambia il circuito dell’Albert Park a Melbourne. Tracciato più veloce (Di giovedì 1 aprile 2021) Ci sono notizie importanti che riguardano il circuito dell’Albert Park di Melbourne, sede del GP d’Australia di F1, in programma nel weekend del 19-21 novembre. Il sito ufficiale del Circus ha rivelato infatti le modifiche sostanziali sul Tracciato che sarà più veloce rispetto alla versione precedente. Gli interventi riguarderanno sette curve della pista. I cambiamenti maggiori saranno nella chicane di curva 9-10 e in curva 13. Molte curve saranno allargate e la chicane citata verrà rimossa per ottenere un layout meno tortuoso. Rimarrà la sequenza di curva 11-12, mentre la 13 subirà anch’essa un allargamento. Secondo le previsioni la modifica di curva 6 dovrebbe portare a un aumento della velocità minima di percorrenza di ben 70 km/h e pertanto vi ... Leggi su oasport (Di giovedì 1 aprile 2021) Ci sono notizie importanti che riguardano ildi, sede del GP d’di F1, in programma nel weekend del 19-21 novembre. Il sito ufficiale del Circus ha rivelato infatti le modifiche sostanziali sulche sarà piùrispetto alla versione precedente. Gli interventi riguarderanno sette curve della pista. Imenti maggiori saranno nella chicane di curva 9-10 e in curva 13. Molte curve saranno allargate e la chicane citata verrà rimossa per ottenere un layout meno tortuoso. Rimarrà la sequenza di curva 11-12, mentre la 13 subirà anch’essa un allargamento. Secondo le previsioni la modifica di curva 6 dovrebbe portare a un aumento della velocità minima di percorrenza di ben 70 km/h e pertanto vi ...

