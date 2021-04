Esselunga | sconti vantaggiosi e un omaggio | ma ancora per poco

Leggi su chenews

(Di giovedì 1 aprile 2021)sorprende tutti con un volantino tecnologico molto aggressivo ed un bellissimodel valore di 39 euro. Logo(Google Images)Da sempreè una delle catane di supermercati più importanti d’Italia. In particolare l’azienda milanese ha 160 punti vendita dislocati nell’Italia settentrionale e centrale. Nei loro negozi è possibile trovare prodotti di ogni genere, dagli alimentari agli oggetti tecnologici. A fare rumore tra i risparmiatori in questi giorni è il nuovo volantino che scadrà il prossimo 3 aprile. Per prima cosaha riservato ai propri clienti undavvero fantastico. In particolare acquistando determinati prodotti contrassegnati sarà possibile ricevere in cassa, con l’aggiunto di un solo euro, una fantastica ...