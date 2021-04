Dubbio Morbidelli: 'Voglio rifarmi, ma non sappiamo se Yamaha ha risolto il problema' (Di giovedì 1 aprile 2021) Per Franco Morbidelli non è stato un grande inzio di Mondiale MotoGP. A Losail è arrivato solo un 18° posto nella gara vinta da Maverick Vinales con la Yamaha ufficiale . Morbido questo fine settimana ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 1 aprile 2021) Per Franconon è stato un grande inzio di Mondiale MotoGP. A Losail è arrivato solo un 18° posto nella gara vinta da Maverick Vinales con laufficiale . Morbido questo fine settimana ...

