Didattica digitale integrata, Udir: "La scuola ha garantito il servizio, dirigenti scolastici in trincea" (Di giovedì 1 aprile 2021) (Teleborsa) – L'impatto della Didattica digitale integrata (ddi) sui processi di apprendimento e sul benessere psicofisico degli studenti. Questo il tema al centro dell'audizione informale della delegazione Udir – composta dai dirigenti scolastici Vito Lo Scrudato, Marina Rossi e Annalisa Wagner – con i rappresentanti dei Gruppi parlamentari delle Commissioni 7 e 12 del Senato. "Noi – ha affermato Lo Scrudato sottolineando come il sindacato sia composto da presidi in servizio – veniamo dalla polvere della trincea di questo periodo complesso, abbiamo una conoscenza diretta di un'azione professionale giocata all'interno di una rapida corsa, legata all'emergenze della pandemia, al limite numerico, a processi affrontati con velocità. In tutto ciò la ...

