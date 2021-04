Denise Pipitone, chi è Olesya Rostova. Tutti i dubbi sulla ragazza russa (Di giovedì 1 aprile 2021) "Rimaniamo con i piedi ben saldati a terra. Chiediamo ulteriori verifiche attraverso il Dna". Piera Maggio, la mamma di Denise Pipitone , non vuole illudersi, anche se in cuor suo nutre la speranza di ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 1 aprile 2021) "Rimaniamo con i piedi ben saldati a terra. Chiediamo ulteriori verifiche attraverso il Dna". Piera Maggio, la mamma di, non vuole illudersi, anche se in cuor suo nutre la speranza di ...

Advertising

StefanoGuerrera : Roba che se Chi l’ha visto sta cavalcando ‘sta storia di Denise Pipitone solo per fare boom di ascolti io giuro far… - fanpage : La somiglianza tra la giovane e la mamma di Denise Pipitone è piuttosto evidente. L'avvocato della famiglia vola in… - MediasetTgcom24 : Denise Pipitone è viva e in Russia? Una ragazza cerca la madre in tv: 'Sono stata rapita da bambina'… - mebufalino : RT @ioconsigliere: è straziante pensare a quanto puó aver sofferto una siciliana nel mangiare russo per 20 anni. #Denise #pipitone #chilha… - LaraAmmendola : RT @chilhavistorai3: Denise Pipitone: 'In questi casi l'unica cosa è chiedere il Dna. Grazie a quanti ci sono vicini e solidali. Tante pe… -