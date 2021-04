Covid, nel Sannio cresce il numero dei tamponi e dei positivi (Di giovedì 1 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoOltre mille tamponi effettuati, 125 i nuovi positivi, per gran parte asintomatici. Sono i numeri del bollettino odierno dell’Asl Benevento: L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di giovedì 1 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoOltre milleeffettuati, 125 i nuovi, per gran parte asintomatici. Sono i numeri del bollettino odierno dell’Asl Benevento: L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

Agenzia_Ansa : Confcommercio: attività chiuse per Covid ma Tari a livello record. 'Tassa rifiuti nel 2020 a 9,7 miliardi, danno e… - Agenzia_Ansa : Covid, ok Cdm al nuovo decreto. Niente zone gialle in aprile, possibili deroghe in base a contagi e vaccini Scuole… - Avvenire_Nei : «Senza i vaccini per i poveri i ricchi non potranno essere al sicuro» - Rocco_italiano2 : RT @Yi_Benevolence: Mia conoscente (grande malata) esce dall'hub per il covid con 2 tamponi negativi e siccome è molto debole viene portata… - GFabrygherardi : RT @leggoit: Focolaio di Covid all'Empoli: 16 positivi nel gruppo squadra. «In cinque lo avevano già avuto» -

Ultime Notizie dalla rete : Covid nel MEF, fabbisogno marzo in miglioramento a 26,8 miliardi Nel confronto con lo scorso anno, il saldo ha beneficiato del miglioramento degli incassi fiscali , che lo scorso anno erano stati sospesi a causa dell'emergenza Covid. Dal lato della spesa si ...

Pd: Letta, 'Marcucci? C'è bisogno di tutti e di unità' Marcucci sarà un problema? 'Io penso che ci sarà bisogno di tutti nel Pd ma soprattuto c'è bisogno di grande unità perchè se pensiamo che in questi giorni ci sono più di 400, 500 decessi per Covid, penso che tutti noi abbiamo una responsabilità nei confronti del ...

Covid: nel cosentino sostegno psicologico operatori sanitari Agenzia ANSA Pd: Letta, 'Marcucci? C'è bisogno di tutti e di unità' Roma, 1 apr. (Adnkronos) - Marcucci sarà un problema? "Io penso che ci sarà bisogno di tutti nel Pd ma soprattuto c'è bisogno di grande unità perchè se pensiamo che in questi giorni ci sono più di 400 ...

Covid, mercoledì oltre 282mila vaccinazioni in Italia: è record Si tratta del dato più vicino all'obiettivo di 300mila fissato nel piano nazionale proprio per fine mese. Ma è allarme da alcune Regioni come Lazio e Veneto per il ritardo nella consegna delle dosi, ...

confronto con lo scorso anno, il saldo ha beneficiato del miglioramento degli incassi fiscali , che lo scorso anno erano stati sospesi a causa dell'emergenza. Dal lato della spesa si ...Marcucci sarà un problema? 'Io penso che ci sarà bisogno di tuttiPd ma soprattuto c'è bisogno di grande unità perchè se pensiamo che in questi giorni ci sono più di 400, 500 decessi per, penso che tutti noi abbiamo una responsabilità nei confronti del ...Roma, 1 apr. (Adnkronos) - Marcucci sarà un problema? "Io penso che ci sarà bisogno di tutti nel Pd ma soprattuto c'è bisogno di grande unità perchè se pensiamo che in questi giorni ci sono più di 400 ...Si tratta del dato più vicino all'obiettivo di 300mila fissato nel piano nazionale proprio per fine mese. Ma è allarme da alcune Regioni come Lazio e Veneto per il ritardo nella consegna delle dosi, ...