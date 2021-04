Covid Italia, Figliuolo: “Aumentare vaccinatori, medici di base devono fare loro parte” (Di giovedì 1 aprile 2021) “Dobbiamo Aumentare anche la platea dei vaccinatori”, “avremo una riunione con il presidente della Regione e tutto il suo staff per verificare meglio come procedere. Sicuramente i medici di medicina generale devono fare la loro parte: qui lo dico e li ringrazio per quello che fanno, ma dobbiamo fare tutti di più insieme”. Lo ha detto il commissario per l’emergenza Covid, il generale Paolo Francesco Figliuolo, in occasione della visita all’hub vaccinale di Cagliari. “So che gli odontoiatri si sono dati disponibili, anche questa è una platea di 400 persone e credo che almeno la metà possa operare, e qui lo vedremo – ha aggiunto Figliuolo – dopodiché anche d’accordo con il ministro ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 1 aprile 2021) “Dobbiamoanche la platea dei”, “avremo una riunione con il presidente della Regione e tutto il suo staff per verificare meglio come procedere. Sicuramente idina generalela: qui lo dico e li ringrazio per quello che fanno, ma dobbiamotutti di più insieme”. Lo ha detto il commissario per l’emergenza, il generale Paolo Francesco, in occasione della visita all’hub vaccinale di Cagliari. “So che gli odontoiatri si sono dati disponibili, anche questa è una platea di 400 persone e credo che almeno la metà possa operare, e qui lo vedremo – ha aggiunto– dopodiché anche d’accordo con il ministro ...

Advertising

riotta : Un anno fa reparti militari russi giravano liberi in Italia sotto la copertura del Covid inclusi mezzi e uomini del… - OfficialASRoma : ?? Dalle 9:30, gli abbonati che hanno fissato un appuntamento per il vaccino anti-Covid tra il 6 e il 20 aprile potr… - Agenzia_Ansa : L'Italia ha superato la soglia dei 10 milioni di dosi di vaccini anti-Covid somministrate, secondo quanto si appren… - kimbocalcio10 : RT @OfficialASRoma: ?? Dalle 9:30, gli abbonati che hanno fissato un appuntamento per il vaccino anti-Covid tra il 6 e il 20 aprile potranno… - marilenagasbar1 : RT @pbecchi: @borghi_claudio 5/5 Se il valore dei decessi verificatisi realmente è sovrapponibile all'atteso vuol dire che in Italia ci si… -