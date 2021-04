Covid, i ristoratori contro Draghi. Banchieri: «Molto peggio di Conte, fa solo promesse. E il ministro Franco neanche ci riceve» – L’intervista (Di giovedì 1 aprile 2021) «Ci sentiamo come i carcerati che segnano i giorni verso il fine pena. solo che noi non abbiamo nemmeno una data». L’emergenza Coronavirus in Italia continua a correre e i numeri giornalieri dell’epidemia sono inequivocabili. Le 500 morti e gli oltre 20 mila casi degli ultimi giorni hanno spinto l’esecutivo Draghi a inserire misure più restrittive nel Decreto Covid, che prevede tra le altre cose la sospensione della zona gialla almeno fino a maggio. Parallelamente corre la crisi economica, vissuta in prima persona da quegli esercenti che da gennaio incassano cifre pari o vicine allo zero: i ristoratori. Ma se il decreto ristori del governo Conte II aveva portato, dopo un anno di consultazioni tra le parti, a un risultato quantomeno sufficiente, per i ristoratori con il Decreto ... Leggi su open.online (Di giovedì 1 aprile 2021) «Ci sentiamo come i carcerati che segnano i giorni verso il fine pena.che noi non abbiamo nemmeno una data». L’emergenza Coronavirus in Italia continua a correre e i numeri giornalieri dell’epidemia sono inequivocabili. Le 500 morti e gli oltre 20 mila casi degli ultimi giorni hanno spinto l’esecutivoa inserire misure più restrittive nel Decreto, che prevede tra le altre cose la sospensione della zona gialla almeno fino a maggio. Parallelamente corre la crisi economica, vissuta in prima persona da quegli esercenti che da gennaio incassano cifre pari o vicine allo zero: i. Ma se il decreto ristori del governoII aveva portato, dopo un anno di consultazioni tra le parti, a un risultato quantomeno sufficiente, per icon il Decreto ...

