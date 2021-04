Control per PS1 è il demake creato da Remedy come pesce d'aprile ma i fan se ne sono innamorati (Di giovedì 1 aprile 2021) Remedy ha pubblicato un video demake di Control per PS1 ed è l'unico pesce d'aprile che è stato accolto calorosamente dai fan, tanto da chiedere a gran voce una versione reale del gioco. Lo studio di sviluppo ha condiviso una clip lunga 50 secondi del gioco, chiamata Control (1996), sul suo account YouTube ufficiale. Remedy esisteva davvero nel 1996, e quell'anno pubblicò persino il suo primo gioco, del genere automobilistico top-down Death Rally. Il demake di Control sembra ancora avere come protagonista Jesse Faden, anche se non ha la coda di cavallo e si è tinta anche i capelli di castano, mentre combatte contro gli Hiss attraverso gli infiniti corridoi e le sale riunioni del Federal Bureau of ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 1 aprile 2021)ha pubblicato un videodiper PS1 ed è l'unicod'che è stato accolto calorosamente dai fan, tanto da chiedere a gran voce una versione reale del gioco. Lo studio di sviluppo ha condiviso una clip lunga 50 secondi del gioco, chiamata(1996), sul suo account YouTube ufficiale.esisteva davvero nel 1996, e quell'anno pubblicò persino il suo primo gioco, del genere automobilistico top-down Death Rally. Ildisembra ancora avereprotagonista Jesse Faden, anche se non ha la coda di cavallo e si è tinta anche i capelli di castano, mentre combatte contro gli Hiss attraverso gli infiniti corridoi e le sale riunioni del Federal Bureau of ...

