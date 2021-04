Borré, niente Gremio: aspetta la Lazio (Di giovedì 1 aprile 2021) ROMA - Gremio indispettito: " Santiago Borré è incerto sul suo futuro e tale incertezza solleva dubbi sulla sua volontà di entrare a far parte della nostra squadra", il comunicato ufficiale del club ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 1 aprile 2021) ROMA -indispettito: " Santiagoè incerto sul suo futuro e tale incertezza solleva dubbi sulla sua volontà di entrare a far parte della nostra squadra", il comunicato ufficiale del club ...

Ultime Notizie dalla rete : Borré niente Borré, niente Gremio: aspetta la Lazio Borré, quale futuro? Attende la Lazio Santiago sogna il grande salto in Europa. In Argentina insistono: sul giocatore ci sono Lazio e Brighton. E lui, in una recente intervista, aveva ammesso: "Mi ...

Borré, quale futuro? Attende la Lazio Santiago sogna il grande salto in Europa. In Argentina insistono: sul giocatore ci sono Lazio e Brighton. E lui, in una recente intervista, aveva ammesso: "Mi ...