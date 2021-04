Bonaccini: “Non si possono incontrare i propri cari ma è possibile prendere un aereo? Un controsenso” (Di giovedì 1 aprile 2021) ROMA – “Non si possono incontrare i propri cari, magari a pochi chilometri di distanza, ma è possibile prendere un aereo e farne migliaia per svago? Un controsenso che penalizza anche tutti gli operatori turistici e gli albergatori che da tanti mesi sono alle prese con forti perdite economiche. Spero si faccia presto chiarezza su questa assurda anomalia”. È quanto ha scritto su Facebook Stefano Bonaccini (foto), presidente dell’Emilia-Romagna e della Conferenza delle Regioni. “La toppa è peggio del buco”, dice intanto all’Ansa il presidente di Federalberghi Bernabò Bocca commentando l’ordinanza firmata dal ministro della Salute, Roberto Speranza, su tamponi e quarantena richiesti a chi arriva o rientra da Paesi dell’Unione europea. ... Leggi su lopinionista (Di giovedì 1 aprile 2021) ROMA – “Non si, magari a pochi chilometri di distanza, ma èune farne migliaia per svago? Unche penalizza anche tutti gli operatori turistici e gli albergatori che da tanti mesi sono alle prese con forti perdite economiche. Spero si faccia presto chiarezza su questa assurda anomalia”. È quanto ha scritto su Facebook Stefano(foto), presidente dell’Emilia-Romagna e della Conferenza delle Regioni. “La toppa è peggio del buco”, dice intanto all’Ansa il presidente di Federalberghi Bernabò Bocca commentando l’ordinanza firmata dal ministro della Salute, Roberto Speranza, su tamponi e quarantena richiesti a chi arriva o rientra da Paesi dell’Unione europea. ...

