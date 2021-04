Ascolti tv 31 marzo: non convince Game of Games, la vicenda di Denise Pipitone innalza lo share di Rai 3 (Di giovedì 1 aprile 2021) Gli Ascolti tv Rai e Mediaset della serata del 31 marzo sono a dir poco strepitosi e questo grazie al ricco palinsesto del Prime Time. Dalla sfida Lituania-Italia alla fiction con Sabrina Ferilli, il pubblico da casa ha davvero avuto l'imbarazzo della scelta su cosa guardare. Simona Ventura ha debuttato con il suo Game of Games, ma non ha ottenuto i risultati sperati, anzi. La conduttrice è stata superata persino dal film di Italia 1 e da Chi l'ha visto su Rai 3. Proprio quest'ultimo ha tenuto gli spettatori con il fiato sospeso in merito alla vicenda di Denise Pipitone. Ascolti Tv Prime Time: boom per Rai 1 che supera Svegliati amore mio Continua imperterrita la sua lotta per le qualificazioni ai mondiali di Qatar 2022 la nazionale italiana che, ... Leggi su tvpertutti (Di giovedì 1 aprile 2021) Glitv Rai e Mediaset della serata del 31sono a dir poco strepitosi e questo grazie al ricco palinsesto del Prime Time. Dalla sfida Lituania-Italia alla fiction con Sabrina Ferilli, il pubblico da casa ha davvero avuto l'imbarazzo della scelta su cosa guardare. Simona Ventura ha debuttato con il suoofs, ma non ha ottenuto i risultati sperati, anzi. La conduttrice è stata superata persino dal film di Italia 1 e da Chi l'ha visto su Rai 3. Proprio quest'ultimo ha tenuto gli spettatori con il fiato sospeso in merito alladiTv Prime Time: boom per Rai 1 che supera Svegliati amore mio Continua imperterrita la sua lotta per le qualificazioni ai mondiali di Qatar 2022 la nazionale italiana che, ...

