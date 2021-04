Ancora più di cinquecento morti in un giorno. Corona virus: Italia, 563479 attualmente positivi a test (+971) con 109847 decessi (501) e 2933757 guariti (20712). Totale di 3607083 casi (23649) Dati della protezione civile: effettuati 356085 tamponi (Di giovedì 1 aprile 2021) Dati odierni diffusi dal dipartimento della protezione civile. L'articolo Ancora più di cinquecento morti in un giorno. Corona virus: Italia, 563479 attualmente positivi a test (+971) con 109847 decessi (501) e 2933757 guariti (20712). Totale di 3607083 casi (23649) <small class="subtitle">Dati della protezione civile: effettuati ... Leggi su noinotizie (Di giovedì 1 aprile 2021)odierni diffusi dal dipartimento. L'articolopiù diin un) con(501) e).di) ...

Coronavirus: 23.649 nuovi casi con 356.085 tamponi e 501 vittime Segnali positivi dal numero di ricoveri, ancora in diminuzione ( - 99). Confermata come morte Covid ... Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 1.809 in più rispetto a ieri e ...

