Violenta e picchia la ex sotto effetto di droga | l’orco le ha rotto la mascella

(Di mercoledì 31 marzo 2021) Un 52enne ha,l’di cocaina,to eto più volte la ex fidanzata arrivando a romperle la. I carabinieri di Cattolica lo hanno arrestato Ha compiuto ripetuti abusi sessuali nei confronti della sua ex fidanzata, il tutto minacciandola con un coltello alla gola e in più casindola con violenza, arrivando addirittura L'articolo NewNotizie.it.

StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: Violenta e picchia l'ex fidanzata, arrestato dai carabinieri. L'uomo avrebbe rotto la mascella alla vittima #ANSA https:/… - serenel14278447 : Violenta e picchia l'ex fidanzata Arrestato dai carabinieri - news_bologna : Violenta e picchia l'ex fidanzata, arrestato dai carabinieri - NICOVENDOME55 : Violenta e picchia l'ex fidanzata, arrestato dai carabinieri - Cronaca - ANSA - TgrRai : Violenta e picchia l'ex fidanzata tanto da romperle la mascella. Notte da incubo per una donna di 44 anni. L'uomo,… -

Ultime Notizie dalla rete : Violenta picchia

Questo dopo che, dieci giorni prima, al culmine di unalite, il 45enne ha provocato l esioni gravi al nuovo compagno della donna . A seguire gli è poi stato notificato il provvedimento della ...Un uomo di 34 anni è stato arrestato dalla per aver aggredito l'ex compagna dopo unalite. L'uomo si era presentato a casa della giovane per andare a trovare il figlio di 7 anni ma dopo un alterco con l'ex l'ha colpita con due pugni in faccia. Il parapiglia ha coinvolto anche ...(ANSA) - RIMINI, 31 MAR - Sotto l'effetto di cocaina avrebbe più volte violentato l'ex fidanzata, puntandole un coltello alla gola e picchiandola fino a romperle la mascella. Violenza sessuale e ...In una settimana l'uomo è passato dal divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla donna agli arresti domiciliari e infine al carcere ...