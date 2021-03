Usa, aggredisce una donna asiatica a calci: “Tu non appartieni a questo Paese” (Di mercoledì 31 marzo 2021) Usa, aggredisce una donna asiatica a calci. Le aggressioni a sfondo razzista contro gli asiatici sono in aumento ormai da un anno dopo lo scoppio della pandemia da Covid. L’ultima è stata registrata a New York dove un uomo ha preso a calci una 65enne senza alcun motivo. Le guardie in servizio davanti a un edificio residenziale non sono intervenute. A New York si sta verificando un’insolita escalation ti attacchi contro asiatici. L’ultimo riguarda una donna di 65 anni, presa a calci dopo esser stata scaraventata a terra da un uomo di grossa corporatura. L’aggressore ha preso la donna a calci sul viso fuori da un negozio, in una strada della West Side di Manhattan. Nel video, alcune guardie addette alla sicurezza di un edificio non sono ... Leggi su limemagazine.eu (Di mercoledì 31 marzo 2021) Usa,una. Le aggressioni a sfondo razzista contro gli asiatici sono in aumento ormai da un anno dopo lo scoppio della pandemia da Covid. L’ultima è stata registrata a New York dove un uomo ha preso auna 65enne senza alcun motivo. Le guardie in servizio davanti a un edificio residenziale non sono intervenute. A New York si sta verificando un’insolita escalation ti attacchi contro asiatici. L’ultimo riguarda unadi 65 anni, presa adopo esser stata scaraventata a terra da un uomo di grossa corporatura. L’aggressore ha preso lasul viso fuori da un negozio, in una strada della West Side di Manhattan. Nel video, alcune guardie addette alla sicurezza di un edificio non sono ...

Advertising

berta95italy : Beautiful, trame Usa: Quinn aggredisce Brooke per aver schiaffeggiato Shauna - susinalittle : RT @kfriedstripper: mandate a louis pisano i video in cui t word aggredisce verbalmente dayane dopo il coming out, i barattoli dei casi uma… - LimonisignorAA : RT @kfriedstripper: mandate a louis pisano i video in cui t word aggredisce verbalmente dayane dopo il coming out, i barattoli dei casi uma… - H0PESTR0M : RT @kfriedstripper: mandate a louis pisano i video in cui t word aggredisce verbalmente dayane dopo il coming out, i barattoli dei casi uma… - kfriedstripper : mandate a louis pisano i video in cui t word aggredisce verbalmente dayane dopo il coming out, i barattoli dei casi… -