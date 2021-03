Temptation Island: Marcuzzi fatta fuori? Le coppie papabili di Bisciglia (Di mercoledì 31 marzo 2021) Il viaggio dei sentimenti avrà un'unica edizione con Filippo Bisciglia? Si va verso il mix delle coppie Vip e Vip: il retroscena L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di mercoledì 31 marzo 2021) Il viaggio dei sentimenti avrà un'unica edizione con Filippo? Si va verso il mix delleVip e Vip: il retroscena L'articolo proviene da Gossip e Tv.

Advertising

notjesus33 : @Valeriangione Se non conosci la prima non hai mai guardato Temptation Island - sparklingsoull : il modo in cui er coglione partecipò a temptation island vip ma nessuno lo ricorda perché sui social venne totalmen… - Raffy1380 : Liam a Temptation Island durerebbe quanto un gatto in tangenziale #twittamibeautiful - tvblogit : Temptation Island, nel 2021 unica edizione con Filippo Bisciglia? E parte il toto-coppie… - BlastingItalia : Maria Teresa Ruta ha confidato che vorrebbe mettere alla prova i suoi sentimenti a Temptation Island: 'Dovrei trova… -