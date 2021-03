Spagna | prepartita anomalo per Luis Enrique | è rimasto chiuso per un’ora nell’ascensore

(Di mercoledì 31 marzo 2021), CT dellache sta affrontando il Kosovo, ha avuto un pre-partitaquesta sera. L’ex tecnico della Roma, infatti, èperdell’hotel che ospita la nazionale iberica, insieme ad altri sei membri del suo staff. Una volta risolto il problema, il tecnico ha raggiunto lo stadio giusto in tempo per il calcio d’inizio. Foto: La Sexta L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

