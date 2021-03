Scomparsa Denise Pipitone, si Accenda una Speranza dalla Russia: “Forse È Lei” (Di mercoledì 31 marzo 2021) Si riaccendono i riflettori sulla vicenda di Denise Pipitone, la bambina rapita a Mazara del Vallo nel 2004. In una trasmissione russa, infatti, una ragazza ha dichiarato di essere stata ... Leggi su youreduaction (Di mercoledì 31 marzo 2021) Si riaccendono i riflettori sulla vicenda di, la bambina rapita a Mazara del Vallo nel 2004. In una trasmissione russa, infatti, una ragazza ha dichiarato di essere stata ...

Sport_Fair : #DenisePipitone si trova in Russia? L'Italia intera spera nel miracolo. Chi è la Olesya Rostova? La giovane russa c… - itsmc17 : RT @anmustdmt: alla vita in diretta stanno parlando di Denise Pipitone e ho i brividi. ha (avrebbe avuto se non dovesse essere lei) la mia… - anmustdmt : alla vita in diretta stanno parlando di Denise Pipitone e ho i brividi. ha (avrebbe avuto se non dovesse essere lei… - masterx_iulm : Dopo diciassette anni dalla scomparsa di Denise Pipitone, datata 2004, si apre la clamorosa pista russa Articolo a… - infoitinterno : Scomparsa Denise Pipitone, le foto della ragazza russa rapita da bambina. -