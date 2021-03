Schianto tra Adelfia e Sannicandro | auto finisce giù da un cavalcavia | 2 morti

(Di mercoledì 31 marzo 2021) BARI - Due persone sono morte e altre due sono rimaste ferite in un violento scontro avvenuto tra duenel tardo pomeriggio di oggi sulla strada provinciale tra, nel Barese. ...

...un violento scontro avvenutodue auto nel tardo pomeriggio di oggi sulla strada provinciale... una Audi A4 Station wagon che, al momento dello, si è tranciata perdendo la parte ...... pochi minuti più tardi, verso le 18.30 a un chilometro di distanza dal primo, un furgone ... Si segnalano codeMeolo e San Donà di Piave e i veicoli vengono reindirizzati per la A27 alla ...Due incidenti – uno dei quali dall’esito mortale – si sono verificati tra San Donà e Cessalto sull’autostrada A4 in direzione Trieste, ...Nello schianto coinvolte due vetture che ... si è praticamente spaccata in due dopo una violenta carambola tra guardarail e carreggiata ed è finita nella scarpata sottostante. Completamente ...