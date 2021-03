Scanzi vaccinato, Codacons contro Berlinguer (Di mercoledì 31 marzo 2021) Scanzi vaccinato, il Codacons attacca Bianca Berlinguer e Marco Travaglio, entrambi scesi in campo nelle ultime ore per difendere il giornalista che si è vaccinato contro il Covid ad Arezzo. “Per giustificare Andrea Scanzi, Travaglio sul Fatto Quotidiano di ieri inventa una bugia bella e buona, affermando che il Commissario Straordinario Figliuolo avrebbe autorizzato a vaccinare chiunque allo scopo di non sprecare preziose dosi di vaccino”, denuncia il Codacons. “Ma tale tesi è assolutamente falsa e priva di fondamento -prosegue l’associazione- e viene smentita dall’ordinanza del 15 marzo 2021, firmata dallo stesso Figliuolo, in cui si stabilisce che: ‘Le dosi residue a fine giornata, qualora non conservabili, siano eccezionalmente somministrate, ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 31 marzo 2021), ilattacca Biancae Marco Travaglio, entrambi scesi in campo nelle ultime ore per difendere il giornalista che si èil Covid ad Arezzo. “Per giustificare Andrea, Travaglio sul Fatto Quotidiano di ieri inventa una bugia bella e buona, affermando che il Commissario Straordinario Figliuolo avrebbe autorizzato a vaccinare chiunque allo scopo di non sprecare preziose dosi di vaccino”, denuncia il. “Ma tale tesi è assolutamente falsa e priva di fondamento -prosegue l’associazione- e viene smentita dall’ordinanza del 15 marzo 2021, firmata dallo stesso Figliuolo, in cui si stabilisce che: ‘Le dosi residue a fine giornata, qualora non conservabili, siano eccezionalmente somministrate, ...

