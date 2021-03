Saipem | assegnate da Università di Trieste prime borse di studio in memoria di Egidio Palliotto

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 31 marzo 2021) (Teleborsa) – L’diha assegnato lequattrodiannuali messe a disposizione dae dedicate alladi, manager dell’azienda laureato presso l’ateneo triestino, scomparso prematuramente all’età di 55 anni. I vincitori sono laureati triennali in Ingegneria: Giuseppe Murgo, Alessandro Piazza, Tommaso Fonda e Michele Godeas. Ognuno di loro riceverà un contributo agli studi di 7.000 euro. A partire da quest’anno accademico e per i due prossimi,finanzierà un totale di 15di, rivolte a studenti conla passione per il mondo dell’ingegneria e il sogno di affermarsi in un contesto internazionale. “La consegna ...