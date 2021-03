Rifiuti Parrucci PD | “Fallimento Raggi | AMA senza impianti e città a rischio emergenza”

(Di mercoledì 31 marzo 2021) “Siamo alla terzanelladi Roma della gestione. Nonostante una riduzione del 30% dei, dovuta all’asdi turisti e alla ripetuta chiusura delle attività di ristorazione, la Capitale del Paese rischia nuovamente di rimanere sommersa daidurante le festività di Pasqua”. È quanto dichiara in una nota Daniele, responsabile Politiche del lavoro del Pd Roma. “L’Ama afferma che non raccoglierà l’immondizia in quattro municipi, mentre il Campidoglio annuncia la chiusura dell’impianto di Rocca Cenciaprospettare nuove soluzioni. Siamo di fronte all’ennesimopolitico e amministrativo della Giunta. Nel corso di pochi anni sono ...

