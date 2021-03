Ricky Tognazzi contro Chi l’ha visto? I social lo attaccano (Di mercoledì 31 marzo 2021) Il regista di Svegliati amore mio, Ricky Tognazzi contro Chi l’ha visto? per il caso Denise Pipitone, i social lo attaccano. (screenshot video)Il caso della piccola Denise Pipitone, scomparsa da Mazara Del Vallo, nel 2004 torna a riempire le pagine dei giornali, i siti web e in generale interessa il dibattito sui social network, in tutte le sue forme. Questo perché ci sarebbe una giovane russa, Olesya Rostova, che sostiene di essere stata rapita da bambina e portata in un campo rom. Leggi anche –> Chi l’ha visto, Denise Pipitone potrebbe essere in Russia Non ci sarebbe nulla di strano e non dovrebbe comunque interessare la famiglia di Denise Pipitone, se non fosse che la ragazza assomiglia ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 31 marzo 2021) Il regista di Svegliati amore mio,Chi? per il caso Denise Pipitone, ilo. (screenshot video)Il caso della piccola Denise Pipitone, scomparsa da Mazara Del Vallo, nel 2004 torna a riempire le pagine dei giornali, i siti web e in generale interessa il dibattito suinetwork, in tutte le sue forme. Questo perché ci sarebbe una giovane russa, Olesya Rostova, che sostiene di essere stata rapita da bambina e portata in un campo rom. Leggi anche –> Chi, Denise Pipitone potrebbe essere in Russia Non ci sarebbe nulla di strano e non dovrebbe comunque interessare la famiglia di Denise Pipitone, se non fosse che la ragazza assomiglia ...

Advertising

xsaransia : La prossima volta che vorrò vedere una fiction realizzata da simona izzo e ricky tognazzi mi tiro il telecomando in… - DanielaSecli : La storia vera di Svegliati amore mio raccontata da Ricky Tognazzi e Simona Izzo: 'Una madre ci parlò della figlia… - tvblogit : Ricky Tognazzi contro Chi l’ha visto?: “Cosa non si fa per qualche punto di share in più” - malenacosta161 : Chi l'ha visto, Ricky Tognazzi punge Federica Sciarelli sul caso Denise Pipitone: 'Cosa non si fa per un punto di s… - fictionmediaset : RT @1demircivj: Come si vede che tra Ricky Tognazzi e Francesco Venditti c'è un rapporto di parentela. Amo gli Izzo e quel senso di famigli… -