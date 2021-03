Overlining labbra: come farle sembrare più grandi con il make-up! (Di mercoledì 31 marzo 2021) labbra turgide, rimpolpate e dalla forma ben definita: nonostante l’uso costante della mascherina, tutte le vogliono! Ma è possibile ottenerle senza l’intervento della medicina estetica? Certo che sì! Sembra impossibile, ma i reel su Instagram delle più influenti beauty addicted parlano chiaro: il make up può cambiarti la…forma! Ebbene sì, attraverso il sapiente uso di matite, pennellini, tinte, illuminanti e chiaro scuri, è possibile trasformare (letteralmente) la forma e la dimensione delle labbra, realizzando contouring perfetti e super naturali, Il trucchetto è molto semplice e, per replicarlo, basta utilizzare 3 prodotti facilmente reperibili nel beauty case: Primer Matita color nude Tinta labbra o rossetto cremoso (a seconda che si voglia ottenere un effetto matte o leggermente più luminoso) Per ottenere un ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 31 marzo 2021)turgide, rimpolpate e dalla forma ben definita: nonostante l’uso costante della mascherina, tutte le vogliono! Ma è possibile ottenerle senza l’intervento della medicina estetica? Certo che sì! Sembra impossibile, ma i reel su Instagram delle più influenti beauty addicted parlano chiaro: ilup può cambiarti la…forma! Ebbene sì, attraverso il sapiente uso di matite, pennellini, tinte, illuminanti e chiaro scuri, è possibile trasformare (letteralmente) la forma e la dimensione delle, realizzando contouring perfetti e super naturali, Il trucchetto è molto semplice e, per replicarlo, basta utilizzare 3 prodotti facilmente reperibili nel beauty case: Primer Matita color nude Tintao rossetto cremoso (a seconda che si voglia ottenere un effetto matte o leggermente più luminoso) Per ottenere un ...

