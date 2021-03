DSantanche : Massì, un ulteriore sconto di pena per Adam #Kabobo. D’altronde mica si è macchiato di reati gravi... Siamo alla fo… - LegaSalvini : ADAM KABOBO, IL 'KILLER DEL PICCONE' CHE UCCISE A CASO: 'E AVRÀ UN ALTRO SCONTO DI PENA' - SecolodItalia1 : Kabobo uccise a picconate tre persone e ne ferì altre due: «Pena ridotta di quattro anni» - ilbarone1967 : RT @il_cupo: Adam Kabobo, il 'killer del piccone' che uccise a caso: 'E avrà un altro sconto di pena' a breve gli daranno anche un premio ??… - Gigliom57 : RT @il_cupo: Adam Kabobo, il 'killer del piccone' che uccise a caso: 'E avrà un altro sconto di pena' a breve gli daranno anche un premio ??… -

Alessandro Carolè, Ermanno Masini e Daniele Carella. Sono i nomi delle 3 personeda Adam, l'immigrato clandestino di origine ghanese che, all'alba dell'11 maggio 2013, seminò il terrore per le strade del quartiere Niguarda, a Milano, armato di piccone . Vittime ...E poi, invece, permettiamo che delle persone venganoa caso. Non è possibile, non è ... Aè stata riconosciuta la semi - infermità mentale. Come interpreta questo dato? 'Per fortuna, direi,...Chi c’era c’era, per strada a Milano l’11 maggio 2013 il 31enne ghanese Adam Kabobo aveva preso o tentato di prendere a picconate sette persone, uccidendone tre e ferendone due. E ieri la semiautomati ...Adam Kabobo, il tristemente noto “killer del piccone”, potrebbe ... Mio padre era una brava persona ed è stato ucciso senza motivo. Come si può perdonare?”.