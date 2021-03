Juve in apprensione per Szczesny: la nazionale polacca è un focolaio di Covid (Di mercoledì 31 marzo 2021) La Juventus alle prese con il Covid e con il timore dei contagi dovuti agli impegni in nazionale dei suoi giocatori. Demiral è risultato contagiato e domani tornerà a Torino con un volo sanitario. Ma il club, scrive la Gazzetta dello Sport, è in apprensione anche per Szczesny. “apprensione in casa Juve anche per il rientro di Szczesny: il portiere sta bene ma ha trascorso l’ultima settimana in ritiro con la nazionale polacca funestata da un focolaio di Covid che ha coinvolto Krychowiak, Pi?tkowski, Klich e Skorupski, quest’ultimo – estremo difensore del Bologna – anche compagno di reparto di Szczesny. L’apprensione è figlia anche dell’assenza certa con ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 31 marzo 2021) Lantus alle prese con ile con il timore dei contagi dovuti agli impegni indei suoi giocatori. Demiral è risultato contagiato e domani tornerà a Torino con un volo sanitario. Ma il club, scrive la Gazzetta dello Sport, è inanche per. “in casaanche per il rientro di: il portiere sta bene ma ha trascorso l’ultima settimana in ritiro con lafunestata da undiche ha coinvolto Krychowiak, Pi?tkowski, Klich e Skorupski, quest’ultimo – estremo difensore del Bologna – anche compagno di reparto di. L’è figlia anche dell’assenza certa con ...

