Inter su Koopmeiners, l’agente: «Lui ha un’idea» (Di mercoledì 31 marzo 2021) Bart Baving, agente di Teun Koopmeiners, ha parlato ai microfoni di fcInternews.it del futuro del centrocampista dell’AZ Alkmaar Bart Baving, agente di Teun Koopmeiners, ha parlato ai microfoni di fcInternews.it del futuro del centrocampista dell’AZ Alkmaar. Le sue dichiarazioni. «È sulla lista di molti club nei campioni top in Europa e l’Inter è tra questi. Finora non ho parlato direttamente con loro ma è ancora presto. Per ora lui pensa all’AZ e alla Nazionale. Il prezzo non lo posso fare ma posso dire che è già pronto per fare il grande salto in avanti nella sua carriera». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 31 marzo 2021) Bart Baving, agente di Teun, ha parlato ai microfoni di fcnews.it del futuro del centrocampista dell’AZ Alkmaar Bart Baving, agente di Teun, ha parlato ai microfoni di fcnews.it del futuro del centrocampista dell’AZ Alkmaar. Le sue dichiarazioni. «È sulla lista di molti club nei campioni top in Europa e l’è tra questi. Finora non ho parlato direttamente con loro ma è ancora presto. Per ora lui pensa all’AZ e alla Nazionale. Il prezzo non lo posso fare ma posso dire che è già pronto per fare il grande salto in avanti nella sua carriera». Leggi su Calcionews24.com

Advertising

LuigiBevilacq17 : RT @FootballAndDre1: Ag. di #Koopmeiners a fcinternews:' È sulla lista di molte società nelle 5 competizioni top in Europa. E l’#Inter è un… - _i_n_d_i_o_ : RT @corradone91: L'agente di #Koopmeiners a #FCIN: 'È pronto per il grande salto. Molti top club lo seguono, tra questi c'è anche l'#Inter.… - _i_n_d_i_o_ : RT @FcInterNewsit: L'agente di Koopmeiners a FcIN: 'Ha le qualità per giocare in Italia. È sulla lista di molti club, anche dell'Inter' htt… - ParmeshSriv : RT @corradone91: L'agente di #Koopmeiners a #FCIN: 'È pronto per il grande salto. Molti top club lo seguono, tra questi c'è anche l'#Inter.… - M_Palmi98 : Personalmente ho i miei dubbi che l'#Inter abbia la forza economica per un profilo così, ma se l'agente conferma...… -